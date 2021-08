Miriam Leone, il selfie sensuale: una statua di vera bellezza – FOTO

Miriam Leone e la foto allo specchio. Su Instagram una visione di autentica bellezza. La sensualità fatta persona

Lei è senza dubbio una delle attrici più amate e apprezzate degli ultimi tempi. Tanti lavori, anche di alto livello, e di recente un riconoscimento importante: il Nastro d’Argento come migliore attrice per il suo ruolo in “L’amore a domicilio”.

Parliamo di Miriam Leone, l’interprete di Eva Kant nell’attesissimo “Diabolik”, l’ultimo lavoro dei Manetti Bros che hanno raccontato per il grande schermo la vita del ladro più famoso di sempre, interpretato da Luca Marinelli, affiancato proprio dall’attrice dai capelli rossi che, per la pellicola, si è trasformata in una bionda e super sexy ladra.

Ma la sensualità per Miriam Leone è all’ordine del giorno. Per lei anche uno scatto rubato nel corso della sua quotidianità è un capolavoro pazzesco. Quello che ha condiviso nelle sue Instagram Stories ne è la conferma.

Miriam Leone, in versione casual è una favola

