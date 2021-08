“Impressionante”, Paola Caruso la spallina viene giù, dècollète devastante: la mano finisce lì. Un sogno – FOTO

Paola Caruso infiamma il suo profilo Instagram con una foto bollente. La danza “ubriacante” sul posto manda in tilt: dettagli roventi.

Meglio conosciuta sul piccolo schermo nelle vesti di “Bonas” di Avanti Un Altro, la showgirl, Paola Caruso ha deliziato i followers di Instagram con un “double” di foto impressionanti.

La qualità e le caratteristiche dell’artista televisiva si concentrano in un’unica e imperdibile occasione, di fronte alla quale i fan non sono riusciti a trattenere il fiato.

Paolo Bonolis l’aveva scelta tra le sue donnine preferite nel parterre di Canale 5, ma ben presto decide di virare su altri obiettivi, lasciando la scena a dive del calibro di Sara Croce, piuttosto che di Claudia Ruggeri e Francesca Brambilla.

Nonostante la dipartita, l’ormai ex fidanzata del pugile, Dario Socci non ha nulla da invidiare ai volti più blasonati della moda attuale. In attesa di novità sul fronte professionale, l’ex “Bonas” di Catanzaro trascorre l’estate più indimenticabile di sempre, in quel della Cositera Salentina

Paola Caruso, passerella alla moda travolgente: manda fuori di testa

