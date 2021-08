Piedi gonfi in gravidanza: i rimedi naturali più efficaci per attenuare il fastidio!

Date un’occhiata anche voi a tutti i rimedi migliori per risolvere il problema dei piedi gonfi in gravidanza.

Il gonfiore ai piedi non è altro che un edema periferico. In poche parole si tratta di una raccolta di liquidi che non vengono correttamente smistati dal nostro corpo e che può andarsi a raccogliere soprattutto negli arti inferiori.

Questa particolare condizione è molto comune in gravidanza e soprattutto con l’arrivo dell’estate e con le alte temperature, responsabili della vasodilatazione.

In particolare questa condizione in gravidanza è presente nel secondo oppure ultimo trimestre. Questo perché il corpo diventa più pesante e tutto ciò va a gravare sugli arti inferiori.

Questa condizione è favorita anche dall’aumento del progesterone che va a rilassare la muscolatura per preparare il corpo al parto. Questo rallentamento della muscolatura provoca anche un rallentamento della circolazione del sangue.

Anche l’ingrossamento dell’utero pesa molto di più sugli arti inferiori. Con tutto ciò, se si ha già una condizione di sovrappeso o obesità, si può incorrere in molti problemi.

LEGGI ANCHE—>Rimedi naturali nausea in gravidanza: ingredienti consigliati per alleviare il fastidio!

Rimedi naturali per i piedi gonfi durante la dolce attesa

Per fortuna, esistono molti rimedi naturali. Uno di essi è sicuramente lo stretching. Questi esercizi di allungamento muscolare, se fatti con assiduità, vanno a contrastare il ristagno dei liquidi. Praticare piccoli esercizi di stretching tra l’altro è davvero molto semplice. Non dovrai far altro che alzare le caviglie verso l’alto e roteare i piedi prima in un senso e poi in un altro.

Altro rimedio conosciuto fin dall’antichità è quello del pediluvio. Attuare questo rimedi darà un sollievo ai tuoi piedi del tutto immediato.

Preparare un pediluvio è davvero molto semplice. Non dovrai far altro che preparare dell’acqua fretta che ti aiuterà a ripristinare la circolazione ed aggiungere un pò di sale marino grosso. Infatti è risaputo che il sangue sgonfia immediatamente i vostri piedi andando anche a drenare e disinfettare.

In ultimo, ma non per questo meno efficace, c’è sicuramente il massaggio. Infatti, affidandoti a mani esperte, potrai sicuramente rilassarti con un massaggio che andrà a riattivare la circolazione di gambe e piedi. Molto utile per favorire il massaggio è sicuramente l’olio puro di mandorle che andrà a favorire un corretto movimento delle mani sulle tue gambe e sui tuoi piedi