Rai, il clamoroso ritorno del personaggio più amato di sempre

Dalla prossima stagione autunnale dovrebbe accompagnare il conduttore Jacopo Volpi alla "Domenica Sportiva" su Rai Sport.

Classe 1945, attore, imitatore e conduttore di Taranto ma è da sempre considerato uno dei comici italiani più amati di sempre. Ha iniziato la sua carriera però come cantante incidendo diversi vinili come “Una bambolina che fa no no” e “Teo e le vittime”.

Negli anni Settanta diventa cabarettista al “Derby di Milano”. La collaborazione con Massimo Boldi nel programma “Non lo sapessi ma lo so” lo porta ad essere conosciuto e sempre più richiesto.

Questo grande artista poliedrico dalla prossima stagione calcistica autunnale dovrebbe accompagnare nelle dirette il conduttore Jacopo Volpi alla “Domenica Sportiva”, trasmissione cult di Rai Sport. Oggi si trova ad Ibiza in attesa della conferma ufficiale da parte della direzione, vediamo di chi si tratta.

Il grande ritorno, i fan non attendono altro: il nome che nessuno si aspetta

Nella sua lunga carriera ha condotto “Striscia la notizia”, “Scherzi a Parte” e “Mai dire Gol” ed è proprio in quest’ultima trasmissione che fa conoscere agli italiani la sua passione per l’imitazione.

Nel corso degli anni Teo Teocoli ha creato personaggi immaginari come Felice Caccamo e Peo Pericoli ma ha imitato anche tantissimi vip come Adriano Galliani, Cesare Maldini, l’ex presidente Franco Sensi, Giuseppe Prisco, Carletto Mazzone e molti i altri.

Teo è ancora oggi un nome illustre ma manca sul piccolo schermo da un po’ a causa di problemi di salute. Le ultime apparizioni al cinema con “I Soliti Idioti” e in “Forever Young”. Ha anche fatto “Ballando con le Stelle” e condotto un suo programma, “Teo in the box”.

Si è dato però in compenso molto al teatro, suo altro grande amore riproponendo le sue vecchie ma gloriose imitazioni. Sono in molti a sperare in un suo prossimo ritorno in tv, solo poche settimane e ci sarà la conferma definitiva.