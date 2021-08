“Si sono ingrossati anche i Faraglioni” Sara Croce a Capri, e un bikini stratosferico. Pazzesca – FOTO

La ‘’Bonas’’ di ‘Avanti un altro’ si sta concedendo una vacanza in quel di Capri ma non dimentica di ammaliare il web con la sua bellezza senza eguali.

Sara Croce al momento è una delle bellezze più incredibili che abbiamo in Italia.

Fascino, seduzione, femminilità ed eleganza sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono la bionda di Garlasco.

Il pubblico l’ha conosciuta quando ha sfilato sulla scalinata di ‘’Ciao Darwin’’ facendo il suo ingresso nel mondo della tv nelle vesti di ‘Madre Natura’ grazie al suo fisico perfetto.

Non è certamente passata inosservata e i telespettatori hanno iniziato a cercarla sui social e a seguire il suo profilo per non perdersi neanche uno scatto dove mostra la sua proverbiale bellezza.

Non è passata inosservata, dunque… neanche agli occhi di Paolo Bonolis che l’ha presa sotto la sua ala protettiva. Infatti, oggi, è una delle protagoniste del suo game show in inda tutti i giorni e che riprenderà nella prossima stagione televisiva.

In penombra è un mix di fascino e sensualità

Sara veste i panni della ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’, che prima di lei hanno indossato Paola Caruso e Laura Cremaschi.

In questo scatto si mostra in tutta la sua bellezza mentre è in vacanza in una delle isole più belle della nostra Italia, Capri.

Sara è in barca e al tramonto fissa l’orizzonte mentre in penombra appare ancora più bella.

Indossa un sensualissimo bikini nero che incornicia le sue forme perfette e che le regala grazia e femminilità.

Una bellezza che ha davvero pochi paragoni e i fan lo sanno bene tanto che ogni volta la inondano di like e commenti di apprezzamento.