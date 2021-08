“La tua bellezza illumina”, scollatura da infarto per Giusy Ferreri, con lei un uomo speciale – FOTO

Scollatura da infarto per Giusy Ferreri. La cantante ha pubblicato una foto da mozzare il fiato: con lei c’è anche un uomo speciale

Giusy Ferreri sta deliziando gli utenti con gli scatti tratti dalle date del suo tour. La cantante, dopo tanto tempo, è tornata ad esibirsi dal vivo ed ha ripreso i contatti con i suoi sostenitori, che non vedevano l’ora di ammirare nuovamente i suoi concerti. L’artista, che si guadagnò il secondo gradino del podio nel corso della prima edizione di “X Factor“, vanta di una serie di record personali e riconoscimenti che fanno di lei una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Poche ore fa, la Ferreri ha pubblicato uno scatto che ha mandato in tilt Instagram: assieme a lei c’è anche il noto professore di “Amici”.

Il tour estivo di Giusy Ferreri sta riscuotendo un successo clamoroso, che la cantante non si sarebbe mai aspettata di conseguire. Al termine di ogni esibizione, l’artista ringrazia i suoi sostenitori con un post su Instagram, tramite cui esprime tutta la propria gratitudine per l’affetto e il calore che il pubblico le dimostra. “Anche ieri sera l’atmosfera è stata magica. Grazie Strongoli! La vostra accoglienza, il calore, l’entusiasmo!“, ha scritto Giusy di recente, in riferimento all’entusiasmante concerto effettuato presso il comune calabrese.

Quest’oggi, il post recentemente pubblicato dalla Ferreri ha mandato Instagram in tilt. Lo scatto ritrae la cantante in compagnia di Rudy Zerbi, celebre star televisiva e professore di canto di “Amici”. “Con Rudy Zerbi ieri a Riccione“, ha scritto l’artista, che nello scatto ha sfoggiato il suo miglior sorriso. Il completino di Giusy, con tanto di scollatura prorompente, ha devastato gli utenti.

“La tua bellezza illumina” – ha constatato un fan, a cui altri hanno immediatamente fatto eco – “Come lo invidio…“, “Sei stata super“. Il post ha già raccolto una moltitudine di likes.