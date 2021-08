Zodiaco, i segni con un grande spirito d’iniziativa: imbattibili sul lavoro

Scopriamo quali segni zodiacali si fanno notare per uno spiccato spirito d’iniziativa, nella vita e soprattutto sul lavoro

Intraprendenza: questa è la parola che potrebbe maggiormente descrivere alcuni segni zodiacali. Le persone nate sotto questi segni non si fermano mai e sono sempre pronte a mettersi alla prova e a migliorare la propria situazione, nella vita e sul lavoro. In particolare in quest’ultimo ambito sembrano avere una marcia in più, non lasciano che siano gli altri a prevalere su di loro e avranno uno spirito d’iniziativa davvero invidiabile. Organizzati, precisi, puntuali e persino in grado di stare un passo avanti a chi li circonda. Scopriamo di quali segni si tratta.

I segni zodiacali con uno spirito d’iniziativa invidiabile

Tra i segni zodiacali più intraprendenti troviamo il Leone, spinto dalla volontà di dimostrare agli altri quanto vale. Per questo motivo riesce a spiccare sul lavoro, perché cercherà di dare il massimo e di superare le aspettative di chi lo sta giudicando. Non è un caso che questo segno finisca il più delle volte in cima, la sua posizione sarà più che meritata.

Poi troviamo la Vergine, un segno particolarmente perfezionista che farà di tutto per portare a termine i propri progetti. Tutto deve andare secondo i piani prestabiliti e questo significa che le persone nate sotto la Vergine si impegneranno sempre e comunque affinché questo accada. Talmente dedite al lavoro da essere definite delle vere stakanoviste, nessuno riuscirà a fermarle.

Un altro segno che spicca per il proprio spirito d’iniziativa sul lavoro è lo Scorpione che il più delle volte viene spinto da una grande passione. Si tratta di un segno che farà del suo lavoro una vera e propria ragione di vita e per questo lo sceglierà accuratamente. Lo Scorpione ama quello che fa e per questo motivo concentrazione e dedizione saranno due aspetti fondamentali del suo operato. I risultati non tarderanno ad arrivare.

Infine c’è il Capricorno, uno dei segni più tenaci e determinati dell’intero Zodiaco. Un leader nato che trova nel proprio lavoro un modo per esprimere se stesso. Lo farà al meglio delle sue potenzialità e la sua intraprendenza sarà la chiave del suo successo. Gli altri faranno affidamento su di lui e troveranno nella sua persona una vera e propria guida.