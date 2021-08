Terremoto in casa Roma, il fuoriclasse sta per firmare con i biancocelesti. Il nome

Terremoto in casa Roma, il fuoriclasse è sul punto di firmare con i biancocelesti: avviata la trattativa tra le due società

Le ultime voci diffuse da Sky Sport e da Il Messaggero in merito alla società capitolina stanno facendo tremare il web. A quanto sembra, un fuoriclasse della squadra di Mourinho sarebbe sul punto di firmare con la Lazio, storica rivale della Roma. Stiamo parlando di Pedro, l’ex attaccante del Chelsea e del Barcellona, nonché della nazionale spagnola, con cui ha vinto un campionato del mondo (2010) ed un campionato europeo (2012). Nel corso dell’ultima stagione, il calciatore ha faticato ad esprimere il proprio potenziale, anche per via degli attriti che si erano creati con l’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca. Sarri, tecnico della Lazio, sarebbe più che felice di averlo in squadra. Nelle ultime ore, ci sarebbero stati i primi contatti fra Pedro e i dirigenti biancocelesti.

Terremoto in casa Roma, Pedro sta per firmare con i biancocelesti: le indiscrezioni

L’ex fuoriclasse del Chelsea e del Barcellona potrebbe presto dire addio alla società capitolina, a cui è ancora legato da un contratto in scadenza nel 2023. Pedro, l’attaccante spagnolo che nel 2010 si è laureato campione del mondo, ha esordito con la maglia giallorossa nel settembre del 2020, ma la sua ultima stagione calcistica non lo ha certamente visto brillare. A causa di dissapori con il precedente tecnico Paulo Fonseca, Pedro si è infatti ritrovato ai margini della rosa, e con José Mourinho la situazione non sembra avere margini di miglioramento.

Secondo quanto riportato da Sky Sport e da Il Messaggero, il calciatore ha già avviato le prime trattative con la Lazio, la squadra di cui vorrebbe entrare a far parte. Maurizio Sarri, in particolare, sarebbe più che felice di poter lavorare con l’attaccante, il quale, stando alle fonti, “cambierebbe maglia volentieri, dato che è fuori dai progetti tecnici“.

Sebbene, da entrambe le parti, ci sia la volontà di giungere ad un accordo, si prospetta difficoltoso il dialogo tra i due club della capitale. Le prossime settimane saranno decisive per gli sviluppi della trattativa.