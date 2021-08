Trabzonspor-Roma, le pagelle e il tabellino della partita dei playoff della nuovissima Conference League

Questa stagione calcistica si preannuncia ricca di impegni per tutti gli appassionati di calcio. La UEFA ha deciso di lanciare una nuovissima competizione dal titolo ‘Conference League’. Il torneo prevede una lunga fase di preliminari: nessuna delle 32 squadre si qualifica infatti per diritto. Nel nostro campionato, la squadra che si gioca l’accesso è la Roma. Gli uomini di Mourinho, proprio questa sera, sono scesi in campo in terra turca per affrontare il Trabzonspor.

Il ritorno è previsto per giovedì prossimo 26 agosto allo Stadio Olimpico. La partita di questa sera è stata avvincente: il risultato non era affatto scontato e i giallorossi hanno lottato con grinta. La squadra capitolina ha dovuto fare i conti con la verve di vecchie conoscenze del calcio italiano: nella formazione turca c’era proprio un ex Roma (Bruno Peres) e soprattutto lo storico capitano del Napoli di De Laurentiis (Marek Hamsik). Dopo un primo tempo a reti bianche, i giallorossi passano in vantaggio al 55′ con Pellegrini. Qualche minuto dopo, Cornelius ha pareggiato i conti: l’attaccante è anche lui una vecchia conoscenza del calcio italiano. A pochi minuti dal novantesimo, infine, Shomurodov ha regalato il gol della vittoria. Prima gioia quindi per Mourinho, che inizia la sua nuova avventura con una vittoria.

Trabzonspor-Roma: tabellino e pagelle

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo, Koybasi (63′ Trondsen); Hamsik, Ozdemir (76′ Omur), Bakasetas; Gervinho (63′ Cornelius), Djaniny (83′ Koita), Nwakaeme. All. Avci

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6.5; Karsdorp 5, Mancini 6, Ibanez 6, Vina 5.5; Cristante 6, Veretout 6; Zaniolo 6, Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6.5 (82′ Perez s.v); Shomurodov 7 (82′ Mayoral s.v). All. Mourinho

Reti: 55′ Pellegrini (R), 64′ Cornelius (T), 81′ Shomurodov (R)

Ammoniti: Bruno Peres (T), Vina (R), Ié (T)

La Roma, prima di giocare nuovamente in Conference League, sfiderà la Fiorentina per la prima partita di campionato.