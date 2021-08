Il Volo e Al Bano insieme, cosa faranno: fan delirio

Al Bano Carrisi, dopo l’esclusione da The Voice senior, si consola con la conduzione di un evento simbolo della sua regione.

Sembra che Al Bano Carrisi il prossimo autunno non dovrebbe far parte della giuria di “The Voice Senior” che l’anno sc orso lo ha visto accoppiato assieme alla figlia Jasmine.

Confermati, in giuria, invece Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino mentre al suo posto nello show di Antonella Clerici, Orietta Berti reduce dai recente successo dell’ultimo “Sanremo” e della hit dell’estate che ancora impazza.

Nonostante la probabile esclusione dalla giuria dello show, tuttavia, Al Bano tornerà presto in tv proprio sulle reti Rai con un evento a lui molto caro.

Al Bano condurrà un programma molto amato, l’appuntamento per il prossimo 4 settembre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LaNotteDellaTaranta_Official (@lanottedellataranta_official)

Da sempre è una delle voci più amate della tv e seguitissimo dal pubblico a casa, Al Bano avrà modo di cimentarsi ancora una volta sul piccolo schermo alla conduzione di una prima serata Rai dedicata ad uno degli eventi più attesi dell’estate 2021.

Parliamo de “La notte della Taranta” che attira in Puglia migliaia di persone per la musica e la tradizione legata all’evento tradizionale ormai consolidato negli anni. La serata dedicata è quella del 4 settembre alla 22.30 su Rai 1, in differita di una settimana rispetto all’evento che avrà luogo a Melpignano.

Il cantante nella sua conduzione però non sarà solo ma verrà accompagnato anche il famoso trio de Il Volo composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble che saranno di supporto al conduttore per questa serata davvero emozionante. Sul palco anche altri grandi artisti come Madame ed Enrico Melozzi.

Ricordiamo che l’evento salentino a causa della pandemia non si è svolto l’anno scorso e quest’anno riprende questa grande festa che mobilita tutta la regione e che già in queste settimane sta organizzando a Corigliano, Galatone, Ugento, Alberobello, Taranto, Carpignano, Lecce, Galatina diversi workshop per preparare anche i turisti all’evento.