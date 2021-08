Carolina Stramare ha pubblicato una nuova incredibile foto sui social. La mise esplosiva ha conquistato tutti. Fan in tilt.

Carolina Stramare non smette mai di stupire i fan? Questa volta l’ex Miss Italia ha folgorato il pubblico con l’ultimo scatto condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta ben 262mila follower.

Il profilo di Carolina è una raccolta di foto incredibili della sua vita professionale e personale il cui minimo comune denominatore è la sua bellezza travolgente. Fisico da dea, occhi verde ghiaccio, folta chioma castana, lineamenti angelici, portamento innato, la Stramare lascia il popolo del web sempre senza fiato condividendo foto irresistibili. Classe 1999, nata a Genova, il suo nome è diventato noto a seguito della vittoria dell’ottantesima edizione di Miss Italia, trampolino di lancio della sua carriera.

Dopo aver conquistato la corona di più bella d’Italia, di seguito ha collaborato per importanti brand posando come modella in campagne pubblicitarie e shooting. Sfumata la sua presunta partecipazione a “L’Isola dei Famosi 2021” la modella ha dato una svolta alla sua vita professionale con un nuovo ambizioso progetto.

Da quest’estate è il volto della serie B nella piattaforma Helbiz, nuova avventura, prevista per i prossimi tre anni, che ha accettato subito con grande entusiasmo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Sempre più divina”: Costanza Caracciolo, il fisico da urlo fa impazzire tutti. Super in forma – FOTO

Carolina Stramare: curve roventi, la mise è esplosiva

Per vedere le curve di Carolina Stramare, vai su Successivo