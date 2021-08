La bella conduttrice Alessia Mancini si trova in vacanza al mare con la famiglia e come tutti si getta in acqua ma poi ha difficoltà

Alessia Mancini ha condiviso una foto su instgram mentre sta uscendo dal mare dopo aver fatto il bagno. Tuttavia ha delle difficoltà a trovare stabilità sugli scogli e da la colpa a se stessa per essersi dimenticata una cosa fondamentale. Ecco quello che ha scritto al riguardo:”Quando preparo la valigia per il mare ci metto sempre anche le scarpette da scoglio, perché non si sa mai..peccato che quando servono non le ho mai dietro”.

Alessia Mancini in diretta dalla Sardegna

La conduttrice si trova vicino a Cagliari per le vacanze estive insieme alla famiglia. E anche in vacanza fa le dirette per i suoi followers che sono contentissimi di vederla. Tutti la salutano da regioni diverse. Lei appare bellissima con degli occhiali da vamp in spiaggia, il rossetto e il mascara. Dedica del tempo a parlare con i followers che la riempiono di domande. Visto che ama cucinare molto quando è a casa e fa le dirette, anche in Sardegna fa un diretta mentre cucina la cena.

Fa una cosa veloce e semplice, una pasta aglio, aglio e peperoncino e insalata. La Mancini ama comunicare con i suoi fan sempre, anche in vacanza. Condivide foto dei posti in cui va e pone quesiti ai suoi followers. Ad esempio l’altra sera era pronta per l’aperitivo e ha chiesto a tutti il loro drink preferito. Lei ha ammesso che il suo è quello con i fiori di sambuco. Il marito Flavio poi la riprende mentre fa shopping in spiaggia. Poi tutti insieme sul pedalò a forma di fenicottero.

La famiglia in Sardegna ha preso in affitto una casa di lusso magnifica che ha disegnato il famoso architetto Fuksas. La Mancini si è infatti definita molto grata per aver avuto la possibilità di risiedere in una casa progettata da una persona che stima molto e che negli anni ha ideato costruzioni stratosferiche come la famosa nuvola di Fuksas a Roma che è la sede del nuovo Centro Congressi.