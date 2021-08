Alessia Marcuzzi spalanca le braccia e via, mostra tutto il posteriore all’improvviso – FOTO

Spensierata e divertente Alessia Marcuzzi non ci pensa due volte, fa quello che vuole all’istante e basta poco per far andare in tilt i fan.

E’ una vita in vacanza quella di Alessia Marcuzzi che spensierata e amante della vita si gode ogni attimo con naturalezza e spensieratezza.

La decisione di lasciare casa Mediaset, resa nota qualche mese fa con un post su Instagram, non sembra averla turbata, aveva espresso, senza mezze misure, che aveva bisogno del tempo per se stessa e per la sua famiglia. Tempo che la pandemia da covid-19 aveva mutato in peggio e che voleva prendersi tutto quello che di buono ancora c’era.

L’operazione sembra essere riuscita dal momento che vediamo la bella ex presentatrice sempre con il sorriso sulle lebbra mentre si diverte a destra e a manca.

Alessia Marcuzzi non ha segreti, mostra tutto così com’è

Sempre schietta e a volte maliziosa, Alessia sta mandando in tilt il mondo di Instagram. Spesso posta foto decisamente allusive ma facendolo con leggerezza e naturalezza non è chiaro se gli scatti siano dettati realmente dalla foga del momento o siano studiati a tavolino.

Pensati o meno ad ogni modo le foto piacciono ed i fan sono contenti di vederla, spesso e volentieri, come mamma l’ha fatta. L’ultima foto è stata ironica, Alessia in piedi su una roccia, con le braccia spalancate verso l’orizzonte, così come lo sguardo, ed una frase esilarante: “B,A,C. La D é nella foto precedente”.

La maggior parte dei follower ha riso per la battuta ed altri si sono soffermati ad apprezzare il corpo della donna, sempre perfetto, sempre in gran forma. Il bikini rosso impreziosisce la sua carnagione delicatamente abbronzata e risalta la chioma bionda diventata famosa in televisione sin dagli anni 90′.

Libera e felice come una farfalla apre le braccia al mondo ed accoglie tutta l’energia positiva che questo ha da offrirle. Alessia Marcuzzi vive al massimo ogni momento della sua giornata.