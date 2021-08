“Amici 21”, l’annuncio della sua assenza spiazza tutti: “Nessuna trattativa”

Nonostante l’annuncio della sua presenza nella nuova edizione di Amici sembrasse ufficiale, il ballerino e coreografo fa dietrofront

La nuova edizione di Amici, la ventunesima, inizierà in anticipo rispetto alle ultime andate in onda. La prima puntata nella quale Maria De Filippi presenterà la classe di quest’anno è stata infatti fissata per sabato 18 settembre. Negli ultimi mesi sono state numerosi le voci che hanno coinvolto i protagonisti del talent e in particolare i professori di canto e ballo. Tra conferme, sorprese e abbandoni, il pubblico è rimasto piuttosto sbalordito da un annuncio in particolare. Sembra però che non ci fosse nulla di vero, stando a quanto dichiara il diretto interessato.

LEGGI ANCHE -> Barbara D’Urso, l’inaspettata scommessa su di lei e il ritorno in prima serata

Raimondo Todaro ad Amici dopo Ballando? Lui fa chiarezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

L’annuncio del suo abbandono a Ballando con le Stelle ha fatto molto discutere, così come il botta e risposta nato a distanza con la padrona di casa Milly Carlucci. La presentatrice si è detta delusa dalle modalità con la quale Raimondo Todaro ha deciso di lasciare il programma, arrivando a parlare di tradimento.

Il ballerino e coreografo ha tuttavia ribadito i motivi per i quali non ha potuto comunicare a voce la sua decisione -causa positività da Covid- e si dice sereno e a posto con la propria coscienza. “Nessuno sgarro, sono entrato a Ballando che avevo 18 anni e ora ne ho 34” -ha dichiarato al settimanale Oggi- “è naturale che senta l’esigenza di provare a fare altro“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pier Silvio Berlusconi dice addio a tre volti noti di casa Mediaset

Poche settimane dopo la notizia del suo abbandono è stato comunicato che Todaro avrebbe fatto parte della nuova edizione del talent di Amici, come professore di ballo. Una novità che ha tanto sorpreso quanto entusiasmato il pubblico e per la quale ora arriva la smentita.

È proprio il ballerino a dichiararlo nel corso dell’intervista: “Non ho firmato nessun contratto e non c’è nessuna trattativa in corso con Maria De Filippi“. Ad oggi la presenza di Todaro ad Amici non è altro che un puro desiderio. “Non nego che non mi piacerebbe che ci fosse [la trattativa]“, dichiara lasciando così le porte aperte alla trasmissione Mediaset.

LEGGI ANCHE -> Fabrizio Frizzi, la figlia è come lui: la FOTO non lascia alcun dubbio

Per il momento quali saranno i prossimi progetti del ballerino non è dato saperlo, ma sembra che in questi non rientrerà il talent di Canale 5.