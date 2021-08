Antonella Fiordelisi e lo scatto a cavallo che fa sognare, divina – FOTO

La bella Antonella Fiordelisi ha condiviso due foto della sua gita a cavallo in Sardegna, ed è semplicemente magnifica

Antonella Fiordelisi è bellissima a cavallo mentre attraversa l’acqua, sembra una scena di un film. Nella didascalia ammette di avare il cuore che va a 1000. In moltissimi commentano gli scatti della bella Fiordelisi scrivendo:”Bellissima”, “Splendida”, “La tua bellezza è mito”. Anche se è tornata a casa la bella Fiordelisi continua a fare attività divertenti come andare in moto d’acqua.

Antonella Fiordelisi e i pregiudizi nello sport

La Fiordelisi è una schermatrice oltre che essere una modella e influencer. A 17 anni vinse anche un bronzo diventando una delle giovani più promettenti in quella disciplina. Tuttavia pochi anni dopo ha partecipato a Temptation Island, il noto programma di canale 5 dove alcune coppie si mettono in gioco per capire i loro sentimenti. Dopo la sua partecipazione ha percepito che gli arbitri parlassero male di lei e della sua pagina instagram che in poco tempo è cresciuta molto. Lei presa dal nervosismo durante una gara importante in cui era in testa, ha sbagliato un colpo e ha perso.

Dalla rabbia ha tirato un calcio a una bottiglietta ed è stata espulsa. A suo dire chi fa sport è messo molto sotto giudizio. Secondo molti se fai sport agonistico non puoi condividere una foto in bikini. Nonostante questo la Fiordelisi non rinuncia alla sua passione e continua ad allenarsi in vista delle nuove opportunità che le verrano offerte. Lei ama fare la modella e altrettanto la schermatrice, pertanto non ha intenzione di abbandonare nessuna delle sue due passioni. In tutto questo l’influencer è anche riuscita a laurearsi in Scienze Politiche.

Nel suo futuro quindi ci sarà la scherma, la moda, i social e forse qualcosa che avrà a che fare con pubbliche relazione o politica visti i studi intrapresi. Indubbiamente è una giovane con talento e voglio di fare, si occupa di tre attività differenti e le fa tutte molto bene. Prima o poi però nella vita bisogna prendere una sola strada, non si possono fare tutte e tre per sempre. Quando arriverà il momento di scegliere la Fiordelisi capirà cosa ama di più.