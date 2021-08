“Ma anche basta…”, fan in delirio per la FOTO di Benedetta Parodi: il décolleté spaziale

Il web impazzisce di fronte all’ultimo post di Benedetta Parodi. La cuoca più amata d’Italia sfoggia un décolleté da paura

A breve, Benedetta Parodi tornerà operativa alla conduzione della nuova stagione di “Bake Off Italia“, in onda a partire da venerdì 3 settembre su canale Real Time. La cuoca più amata d’Italia, la cui esperienza nel mondo della cucina fa di lei uno dei volti più apprezzati del settore, si sta attualmente rilassando nella propria casa in Sardegna, pur non rinunciando alle sue chiacchierate con gli utenti. Ogni mattina, infatti, la Parodi registra una serie di Instagram stories mentre si dedica alla colazione, non mancando di aggiornare il pubblico in merito alle sue attività quotidiane. Di recente, il suo ultimo post ha scatenato una valanga di commenti: non tutti hanno apprezzato il bikini mozzafiato sfoggiato dalla conduttrice.

Fan in delirio per la FOTO di Benedetta Parodi: il décolleté spaziale

