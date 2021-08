“La regina sta tornando”. Jennifer Lopez sexy in tailleur ma l’addome è scoperto: fisico da 10 e lode – FOTO

Jennifer Lopez. La pop star e diva statunitense ma di origini portoricane è tornata in patria dopo le sue vacanze italiane. Un progetto bolle in pentola

La pop star e attrice Jennifer Lopez ha infiammato le pagine dei rotocalchi rosa mostrandosi nuovamente in amore con il collega statunitense Ben Affleck. I due facevano coppia fissa agli inizi degli anni duemila. Molti partner, matrimoni e figli dopo, si sono ritrovati a distanza di 20 anni, suscitando inevitabilmente la curiosità dei fan che stanno vivendo insieme a loro questa sorta di favola moderna.

I celebri artisti hanno passato delle romantiche vacanze estive nel nostro paese, a bordo di uno yacht di lusso della lunghezza di ben 84 metri, ormeggiando a largo della costiera amalfitana. Non sono stati i soli vip di fama internazionale a scegliere la stessa meta. Anche sir Elton John, Sting e Neil Patrick Harris (attore celebre per la serie tv “How I met your mother”) sono stati avvistati nella stessa zona.

Jennifer Lopez in tenuta molto professionale: nuovo progetto in arrivo

