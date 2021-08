“Damiano David lascia i Maneskin”, la risposta del cantante diventa virale

Tra un concerto e l’altro Damiano David trova il tempo di fare chiarezza su una voce diffusa sul suo ruolo nella band

Un successo inarrestabile quello dei Maneskin che continuano a raccogliere i frutti della vittoria all’Eurovision Song Contest. Tra gli artisti più ascoltati non solo in Italia ma nel mondo, la band batte record e scrive la storia. Il loro nuovo singolo “I wanna be your slave” macina stream e il video ufficiale vanta più di 30 milioni di visualizzazioni in meno di un mese. Un periodo di grandi soddisfazioni per loro che devono fare i conti anche con numerose fake news alle quali tendono a non badare. Il frontman Damiano David fa però un’eccezione esponendosi riguardo a un’indiscrezione diffusa da Novella 2000.

LEGGI ANCHE -> “Amici 21”, l’annuncio della sua assenza spiazza tutti: “Nessuna trattativa”

Il cantante lascia la band? La sua esilarante risposta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Il magazine riporta una voce che sarebbe arrivata alle orecchie del suo direttore. “Qualcuno si prende la briga di dirmi che Damiano David dei Maneskin andrà via dal gruppo“, si legge. Una forte dichiarazione che tuttavia viene considerata dallo stesso direttore un’indiscrezione infondata. “Probabilmente un mitomane“, scrive riferendosi alla fonte.

Un account Instagram ha voluto condividere quanto letto sul giornale, chiedendo l’opinione dei followers a riguardo. Una semplice domanda che ha attirato numerosi commenti. Quello che nessuno si sarebbe aspettato è una risposta dal diretto interessato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> FIMI, impresa titanica per l’artista italiano: superati i Maneskin

Damiano David ha voluto commentare il post e alla domanda rivolta al pubblico, “Che ne pensate?“, ha risposto in maniera piuttosto schietta. “Che è na caz****“, scrive il cantante dei Maneskin che mette così una volta e per tutte a tacere insinuazioni infondate.

La band è attualmente al lavoro sul nuovo album e in questi giorni è impegnata con una serie di concerti in giro per l’Europa. Solo alcune settimane fa è stato comunicato anche il nome del loro nuovo manager, Fabrizio Ferraguzzo, fondatore della Exit Music Management.

LEGGI ANCHE -> Cosa fa Aka7even prima di un concerto? Il significato del suo gesto

Molte le novità che la rockband ha in serbo per i suoi fan ma nessuna di queste prevede una cambiamento dei suoi componenti.