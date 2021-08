Paola Di Benedetto ha ritrovato l’amore? Le sue parole non lasciano dubbi

La vita sentimentale di Paola Di Benedetto torna a catturare l’attenzione del pubblico dopo alcune voci che la vedevano nuovamente fidanzata. Come stanno le cose? È lei a rivelarlo

Ha fatto molto parlare la fine della sua storia d’amore con il cantante Federico Rossi, durata -tra tira e molla- diversi anni. Da allora Paola Di Benedetto ha focalizzato la propria attenzione sul lavoro, su se stessa e le persone a lei care. Questo non significa che non sia stata più al centro del gossip, anzi, più volte le sono stati affidati flirt risultati puntualmente infondati. Riguardo l’ultima indiscrezione diffusa è stata la stessa giovane a intervenire, chiarendo la situazione una volta per tutte.

LEGGI ANCHE -> Paolo Berlusconi, le FOTO in barca con l’ex velina: il nome inaspettato

Paola Di Benedetto, single o impegnata? La verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Tra il lavoro con RTL 102.5 e una vacanza con le amiche, Paola Di Benedetto dedica del tempo anche ai suoi followers con i quali condivide attimi di vita. Lo fa anche rispondendo a delle domande relativamente scomode, ma sulla quale preferisce fare chiarezza.

L’ultimo gossip che l’ha vista protagonista è stato lanciato dal settimana Chi nel quale si legge che la giovane avrebbe ritrovato l’amore. Si tratterebbe di un rampollo milanese conosciuto alle Baleari, ma la relazione -secondo quanto riportato- sarebbe attualmente top secret.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Valentino Rossi annuncia ai fan una notizia importante: il web in delirio

Come è capitato in passato Paola Di Benedetto ha preferito prendere in mano la situazione e chiarire personalmente voci che la riguardano. Dapprima condividendo una storia dell’amica Sara Daniele, impegnata a smentire le voci su una presunta litigata con Aurora Ramazzotti. “Da te questo comportamento non me l’aspettavo, ti fidanzi e non mi dici niente?“, scrive la figlia di Pino Daniele in riferimento a un estratto del settimanale. “Mi dispiace ma la mia relazione deve rimanere segreta“, ironizza Di Benedetto, riportando quanto dichiarato sul giornale.

Poi la domanda diretta da parte di uno dei suoi fan: “È vero che ti sei fidanzata?“, al quale Paola risponde schiettamente. “No, non mi sono fidanzata e non sto frequentando nessuno al momento“, queste le sue parole che non lasciano spazio a fraintendimenti.

LEGGI ANCHE -> “Matrimonio a prima vista”, ex concorrenti si mettono insieme ma l’idillio sembra finito

Nessun amore all’orizzonte per la giovane che, dopo essersi lasciata una relazione importante alle spalle, non sembra intenzionata a buttarsi a capofitto in una nuova storia.