Pier Silvio Berlusconi è costretto a salutare tre personaggi dello spettacolo molto amati, la decisione cade come un fulmine a ciel sereno.

Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex Premier del Consiglio e fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi, oggi, all’età di 52 anni (portati divinamente) è diventato un imprenditore e dirigente d’azienda italiano. E’ azionista in Fininvest, la società finanziaria della famiglia Berlusconi che controlla il Gruppo Mediaset di cui è vicepresidente esecutivo e amministratore delegato.

Ha avuto una storia d’amore alla fine degli anni ’80 con la modella e fotomodella italiana Emanuela Mussida, la relazione porta alla nascita di Lucrezia nel 1990. Dopo la nascita della bambina la coppia va in crisi e i due si separano.

Nel 2001 si innamora della conduttrice Silvia Toffanin, i due stanno ancora insieme, non si sono mai sposati ma hanno costruito una bellissima famiglia, infatti hanno dato alla luce Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Giulia Stabile, brutte notizie per la ballerina. Ci sperava così tanto

Pier Silvio dice addio a tre grandi conduttori

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Svolta tra le opinioniste del “GF Vip 6”, Sonia Bruganelli reagisce così al cambiamento

E’ tempo di rinnovare non solo il palinsesto Mediaset per la stagione 2021/22 ma anche i volti che vedremo ogni giorno in televisione. Purtroppo tre grandi nomi lasceranno casa Mediaset e Pier Silvio ne e veramente dispiaciuto.

Dopo aver ridimensionato Barbara D’Urso (che non sarà più presente 7 giorni su 7 su Canale 5), tre addii sono caduti come un fulmine a ciel sereno. La prima a salutare tutti e tutto è stata Alessia Marcuzzi, dopo 25 anni ha deciso di mettere un freno alla sua carriera e di dedicarsi più a se stessa oltre che alla sua famiglia. La conduttrice è seguita a ruota da due giornalisti sportivi Giorgia Rossi e Maurizio Pistocchi.

Giorgia Rossi è approdata nella piattaforma Dazn, ed affiancherà Diletta Leotta, mentre Maurizio Pistocchi ha deciso di lasciare la Mediaset dopo 35 anni di collaborazione per degli screzi iniziati nel lontano 2017.

L’azienda di Biscione ha previsto vecchi e nuovi volti per l’anno 2021/22 come: Adriana Volpe, Anna Tatangelo, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini.

Nel frattempo si lavora al nuovo palinsesto che sarà come ogni anno ricco di colpi di scena e di intrattenimento.