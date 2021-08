Psg, Messi non ha ancora giocato: come è andata in trasferta ai francesi

Il Paris Saint Germain è sceso in campo contro il Brest ma anche stavolta pesa l’assenza di Messi. Il risultato è sconcertante.

Il PSG è in testa a punteggio pieno e alla terza di campionato ha affrontato il Brest in trasferta. Non è stata una partita semplice considerando che è terminata 2-4 e ha rischiato fino all’ultimo di pareggiare. Al 90′, però, chiude tutto Di Maria.

Esordio di Donnarumma in panchina che fa il vice Navas, Messi ancora non scende in campo. Davanti Icardi con Mbappè.

Definita una delle squadre più forti di sempre ma ancora deve trovare la giusta quadra considerando i tanti nuovi innesti e tenendo conto che Messi ancora non è sceso in campo.

Nonostante il Paris Saint Germain prosegua il campionato a punteggio pieno, le reti di Honorat e Mounie confermano i problemi in difesa.

La squadra di Pochettino concede troppo spazio agli avversari, all’ultimo va in affanno difensivo e perde Icardi per infortunio.

C’è da dire che in questa partita, nonostante i tentennamenti, si è contraddistinto un super Mbappé a differenza di Icardi che ha recitato un ruolo del tutto marginale fino alla sua uscita.

Tabellino Brest-PSG

BREST – PARIS SAINT GERMAIN 2-4

Marcatori: 23′ Herrera (P), 36′ Mbappè (P), 42′ Honorat (B), 73′ Guye (P), 85′ Mounie (B), 90′ Di Maria (P)

BREST (4-4-2): Bizot; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Uronen; Belkebia, M’Bock; Honorat, Faivre, Cardona; Mounié.

PSG (4-4-2): Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Herrera, Gueye, Verratti; Wijnaldum; Mbappé, Icardi.

Dunque una gara che non è stata del tutto semplice per i parigini che hanno faticato a portare a casa i tre punti nonostante abbiano comunque superato 4-2 gli avversari e si trovino primi nella Ligue One a punteggio pieno. In attesa delle gare di domani di Angers e Clermont che potrebbero raggiungerlo.