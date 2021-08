Sabrina Salerno assurda sui social: la cantante ha pubblicato una serie di fotografie in cui è distesa in riva al mare con un bikini piccolissimo e tutto in vista.

Sabrina Salerno senza freni sui social network: l’icona sexy degli anni Novanta pubblica ogni giorno contenuti scottanti e bollenti in cui mette in mostra con estrema disinvoltura il suo fisico da sballo. Proprio come trent’anni fa, il corpo della cantante fa sognare praticamente tutti quelli che vedono le sue foto.

La sua popolarità, intanto, continua a crescere: il suo account è finalmente arrivato a quota 1 milione di followers. Questa sera, Super Sabri ha stupito il suo pubblico condividendo una serie di fotografie in cui indossa un costumino troppo sottile per le sue forme atomiche.

Sabrina Salerno mozzafiato: il bikini mette in mostra tutta la mercanzia

La Salerno, quest’oggi, ha deciso di far impazzire i suoi ammiratori pubblicando una serie di fotografie in cui è distesa in riva al mare. Il seno atomico è in mostra come non mai: le sue forme ti mandano letteralmente al manicomio. Le pose incredibili che assume negli scatti sono spettacolari.

La 53enne sta cercando di dare un grande insegnamento a tutti: l’età non conta, conta l’energia e la voglia di curare il proprio corpo nella vita. Per le sue vacanze, Super Sabri ha deciso di optare come meta la splendida Corsica. “Incredibile, riesci a stupire ogni giorno”: un utente ha praticamente scritto quello che pensano tutti. “Una sirena magnifica”, “Wow sempre più bella…sembra che il tempo per lei non passa mai”, “Ok qui abbiamo la Dea della bellezza”, si legge ancora.

Secondo alcune indiscrezioni, per la nativa di Genova bolle qualcosa di importante in pentola: pare che – i rumors impazzano in rete- sarà una delle prossime concorrenti di ‘Ballando con le Stelle’.