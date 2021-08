La bella conduttrice Veronica Gentili ha condiviso una foto su instagram con indosso un abito nero, è magnifica

Veronica Gentili è incantevole in un abito nero e con tacchi a spillo neri. Elegante e raffinata per una nuova puntata di Stasera Italia. Nella didascalia scrive:“Ancora molto da raccontarvi”. In molti commentano la bellezza della conduttrice con queste parole:”Super ma l’inquadratura delle gambe sotto il tavolo? molto bello anche il programma comunque”. Altri scrivono: “Brava e competente all’altezza della conduzione”.

Veronica Gentili affronta il tema dei talebani a Kabul

La conduttrice parla nelle stories di qualche anticipazione di ciò che si vedrà in puntata. Parla delle immagine delle mamme afghane che lanciano i bambini ai soldati americani che stanno circolando sul web in queste ore. Si parlerà dunque dei talebani e del dubbio sulla loro affidabilità. Si sono presentati come moderati e disposti alle trattative ma sarà davvero così? Sicuramente la giornalista ci chiarirà la situazione con la sua bravura nel spiegare le notizie e nell’affrontare temi difficili. Per la Gentili questa estate ha segnato un salto di qualità importante.

Passa infatti dalla striscia quotidiana d’informazione televisiva, alla prima serata. Il sogno di ogni giornalista televisivo. La Gentili al momento è tra le giornaliste televisive di punta, la sua bravura e serietà sta dando i suoi frutti. Per lei inizia un terzo talk, l’anti-guber. La giornalista è sempre attiva h24, raramente condivide foto di lei in vacanza ma recentemente lo ha fatto. Ha postato una foto di se stessa in un luogo di vacanza scrivendo:”48 ore di stop ricarico le pile e torno”. Pochi giorni dopo è tornata attiva e ha condiviso l’ennesima foto fuori dagli studi televisivi bella più che mai e ha scritto:

“Pile ricaricate appena in tempo. Oggi si comincia con Stasera Italia e poi si prosegue con Controcorrente. Vi terrò aggiornati su tutto quello che sta succedendo. Vi aspetto”. Effettivamente il suo tempismo è perfetto, torna quando nel mondo è successo un fatto gravissimo e che ha segnato il destino di un paese. Si tratta appunto della presa di potere dei talebani a Kabul. E chi meglio di lei può affrontare l’argomento con la giusta preparazione.