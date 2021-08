Alena Seredova stupisce sempre di più, la showgirl non ha eguali, è lei la reginetta dell’estate 2021. Il pubblico la ama.

Alena Seredova nasce a Praga, da piccola sognava di fare l’hostess di volo, per esaudire quel desiderio ha studiato lingue fin da piccola, purtroppo però il desiderio non si è avverato, Alena era troppo e a 15 anni superava abbondantemente il limite fissato a 177 cm.

Così sfrutta questa sua fortuna di altezza mezza bellezza e si lancia nel mondo della moda, inizialmente fa da fotomodella al fotografo Jadran Setlik, compiuti 18 anni si è trasferita in Italia, la partecipazione a diversi concorsi di bellezza le permettono di farsi conoscere e nel 2005 si impone nel mondo dello spettacolo con un calendario decisamente sensuale che fece girare la testa al mondo intero.

Nel 2015 si è sposata con il portiere della Nazionale italiana Gianluigi Buffon, la coppia ha avuto due figli ma la relazione finisce a causa del tradimento del portiere. Gigi aveva una relazione segreta con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico, con la quale ha avuto un figlio.

In questa situazione Alena si ritirò a vita privata e con notevole eleganza affrontò tutto, dal 2015 si è fidanzata con l’amore della sua vita, Alessandro Nasi, i due hanno avuto una bambina nel 2020.

Alena, mamma amorevole e premurosa. Il bacio alla piccola intenerisce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Un buongiorno davvero speciale quello di Alena Seredova. La modella ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti mentre coccola e bacia la piccola Vivienne Charlotte. La piccola è nata dalla relazione con Alessandro Nasi, la piccola è la terza figlia per la modella.

Entrambe sono accoccolate e si godono il weekend al mare, è stata un estate magica per la modella che ha potuto godere delle piccole gioie della vita grazie ai sorrisi di Vivienne. Alena dopo la delusione amorosa avuta con Buffon è una donna molto felice, Alessandro è un punto fermo nella sua vita, è una persona che la sostiene in ogni momento ed in ogni situazione.

Finalmente Alena sorride soddisfatta di aver costruito qualcosa di meraviglioso nella sua vita.