“Ma Amadeus ha visto la FOTO?” Giovanna Civitillo, il bikini travolgente: la sensualità

Giovanna Civitillo e il noto presentatore Amadeus stanno trascorrendo piacevoli vacanze in compagnia della famiglia e degli amici più cari in Sardegna. La showgirl è in forma strepitosa

La notizia più succulenta dell’estate è arrivata lo scorso 6 agosto quando durante l’edizione serale del Tg1 è stato annunciato che Amadeus ricoprirà il ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per la terza volta.

Durante la conferenza stampa di chiusura della 71esima edizione della kermesse canora, il presentatore aveva dichiarato di non essere disposto a ripetere nuovamente l’esperienza a così breve distanza. Qualcosa dev’essere cambiato e la dirigenza RAI ha lavorato bene per fargli cambiare idea.

Sarà sua intenzione portare sul palco dell’Ariston e sul piccolo schermo un progetto diverso. Già nel marzo scorso Amadeus ha avuto il merito di spingere avanti i Maneskin, vincitori in seguito anche dell’Eurovision Song Contest.

C’è da chiarire chi saranno i suoi compagni d’avventura. Sembra scontato che rivedremo al suo fianco Rosario Fiorello. Che ne sarà, invece, di Giovanna Civitillo? La showgirl partenopea e moglie del presentatore verrà riconfermata riconfermata al timone del “Primafestival”? L’anno scorso è stata affiancata da Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Giovanna Civitillo in bikini: una visione da far girare la testa

Nell’attesa di conoscere ulteriori curiosità e informazioni sulla prossima edizione dello spettacolo musicale più importante d’Italia, Giovanna Civitillo e Amadeus diffondono meravigliose immagini delle loro vacanze estive sul loro profilo di coppia su Instagram.

La pagina è gestita interamente dalla stessa showgirl e ballerina. Si trovano al momento in Sardegna. Sono stati paparazzati dal settimanale Oggi in lieta compagnia. Insieme a loro si trova, infatti, il collega e amico fraterno di Amadeus, Rosario Fiorello, accompagnato dalla moglie Susanna Biondo; a sorpresa fa capolino in spiaggia anche una fantastica Paola Cortellesi.

L’allegra combriccola è persa in allegre chiacchiere (da quanto si evince dai sorrisi sul loro volto) e tra dolci coccole profuse alla cagnolina della coppia Civitillo – Amadeus: la piccola boston terrier di nome Kira.

L’ultimo post condiviso vede però solo Giovanna come protagonista. Dolcemente distesa sulla sabbia mentre prende il sole. La pelle è ambrata, l’abbronzatura è evidente, i capelli bagnati suggeriscono che sia da poco uscita dal mare, gli occhiali scuri dalla montatura arancione danno quel pizzico di glamour in più. Indossa un bikini coloratissimo a fascia: il fisico è esile, la forma smagliante.

Tanti i commenti simpatici dei fan: “Siete una bella coppia, brave persone, con i piedi x terra”, “Sicuro che tuo marito ha visto la foto?”, “Una delle poche coppie televisiva che può essere paragonata ai grandi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini”.