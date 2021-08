Anna Tatangelo si scopre e mostra la parte più bella: una donna pazzesca – FOTO

La cantante di Sora è di una sensualità unica e si mostra in tutto il suo splendore con due scatti al cardiopalma. Gli utenti ringraziano.

Anna Tatangelo ha mostrato tutto il suo fascino con due scatti che hanno tenuto incollati i followers al suo profilo Instagram.

Ciò che la contraddistingue è un fascino e una sensualità che non ha paragoni e attraverso alcune foto con delle pose in cui le mette in risalto e si rende una vera e propria diva del social network.

La cantante di Sora dopo aver concluso la sua relazione con il cantautore napoletano Gigi D’Alessio, è felice accanto a Livio Cori, rapper anche lui partenopeo.

Anna Tatangelo seduce tutti

In questo ultimo post condiviso su Instagram la bella Anna accende il suo pubblico. Una serie di scatti senza eguali. Nel primo mostra una parte molto seducente del suo corpo: la schiena nuda.

Nel secondo si mostra sempre di spalle, in penombra, con il suo profilo perfetto.

Non sfugge agli occhi dei più attenti il commento del suo nuovo fidanzato Livio Cori: un cuore blu che mette in risalto tutto il suo amore per lei.

Recentemente la cantante in un’intervista aveva dichiarato a proposito di questa nuova relazione: “Innamorata è un parolone, però sto bene”, mettendo a tacere ogni chiacchiera.

Migliaia di like e commenti nel giro di pochi minuti per una delle cantanti più belle e desiderate d’Italia.