Aurora Ramazzotti ha un follower in meno. La brutta sorpresa per la figlia di Eros

Aurora Ramazzotti è appena tornata a Milano dopo aver trascorso delle piacevoli vacanze a Santorini, in Grecia. Sul suo profilo Instagram un celebre follower in meno. Come mai?

L’influencer e popolare personaggio televisivo Aurora Ramazzotti è appena atterrata a Milano dopo aver trascorso un piacevole periodo di vacanza a Santorini in compagnia di amici e del suo compagno, Goffredo Cerza.

La figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker riprenderà a breve le riprese del programma targato Mediaset “Mistery Land” che la vedrà a fianco del presentatore Alvin dal prossimo settembre su Italia 1.

La ragazza è al momento al centro di un succulento gossip estivo che vede protagonisti, insieme a lei, altri personaggi di spicco del jet set nostrano. Di chi si tratta?

Aurora Ramazzotti. Francesco Monte le toglie il “follow” su Instagram. Cosa è successo?

Francesco Monte, ex tronista di “Uomini e Donne”, nonché ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e di Giulia Salemi, non segue più Aurora Ramazzotti sul suo profilo Instagram, gesto che ai giorni nostri indica tra i giovanissimi un affronto, al pari di togliere il saluto a qualcuno.

A fare notare questo avvenimento alla figlia d’arte di Ramazzotti e della Hunziker è stato un utente molto attento che ha segnalato l’accaduto attraverso messaggi in direct.

A quanto pare il motivo dell’offesa riguarda le immagini apparse di recente sui social network. Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza avrebbero incontrato durante la loro vacanza in Grecia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, coppia divenuta inseparabile dopo l’incontro durante la quinta edizione del “Grande Fratello Vip”.

I quattro avrebbero condiviso una cena tra pesce e vino, pubblicando stories dei momenti trascorsi in compagnia. Francesco Monte non avrebbe gradito le immagini della sua ex, al punto da voler cancellare dalla lista dei contatti anche la Ramazzotti. Quest’ultima si è fatta grasse risate, apparentemente non toccata dallo “sgarro”.

Il gesto fa sicuramente pensare dal momento che l’ex tronista oggi è felicemente fidanzato con Isabella De Candia, modella e influencer, e (per quanto si sa) che abbia troncato i rapporti con la Salemi dal 2018.