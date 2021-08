Auto a fuoco, conducente muore carbonizzato. Inutili i soccorsi

Tragedia nel pomeriggio di ieri sul trevigiano dove un uomo ha perso la vita carbonizzato all’interno della sua auto che ha preso fuoco per motivi ignoti.

Ennesimo incidente stradale ieri intorno alle 16.30 a Busco di Ponte di Piave, in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni rilasciate dagli inquirenti, un uomo di 47 anni ha perso la vita carbonizzato all’interno della sua auto che ha preso fuoco lungo Via Vittoria poco fuori il centro del piccolo comune.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto ma sembra che l’auto sia finita fuori strada prendendo poi fuoco. Dopo due ore la strada dove si è consumata la tragedia era ancora chiusa in entrambe le direzioni per permettere le manovre di sgombramento da parte dei Vigili del Fuoco.

Incidente mortale nel trevigiano, in corso le indagini della Polstrada

Tragedia ieri lungo la strada provinciale 117, nel territorio del comune di Ponte di Piave. L’incidente stradale intorno alle 16.30 quando, per motivi ancora tutti da accertare, un uomo di 47 anni residente in zona ha sbandato con la sua vettura ed è finito fuori strada impattando contro gli alberi appena fuori dalla carreggiata.

Forse l’incidente è stato causato da un malore, il colpo subito ha impedito all’automobilista di abbandonare in tempo l’abitacolo che in pochi secondi ha preso fuoco. Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco e dell’elicottero di Treviso Emergenza che però non hanno potuto far altro che spegnere l’incendio. I sanitari del 118 hanno estratto il corpo dell’uomo carbonizzato e senza vita.

Non sono stati forniti i dati anagrafici dell’uomo per motivi di privacy, le autorità non hanno comunicato se fosse sposato o avesse famiglia.

Sono in corso tutti gli accertamenti della Polstrada per risalire alla reale causa dell’incidente. Al vaglio anche le immagini delle telecamere stradali poste in prossimità dell’area che forse potrebbero aiutare a ricostruire la dinamica al momento ancora molto incerta.