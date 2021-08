“Beautiful”, anticipazioni puntata 21 agosto: il rifiuto di Ridge

Beautiful, anticipazioni 21 agosto: Shauna cerca di tranquillizzare Ridge, ma lui pensa ancora a Brooke.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Shauna sposare Ridge a Las Vegas contro il suo volere. Sotto consiglio di Quinn, la Fulton ha fatto ubriacare lo stilista e ha chiesto a Carter di consegnare i documenti del divorzio precedentemente firmati da lui e Brooke. L’avvocato ha confermato la sua versione e si è offerto di aiutare Ridge ad annullare il matrimonio. Nel frattempo a casa Forrester c’è aria di tempesta: mentre Quinn sostiene Shauna e reputa valido il suo matrimonio con Ridge, Eric prende le parti di Brooke e trova in Donna una valida alleata. I due si sono ritrovati dopo tanto tempo e sembrano più affiatati che mai.

Beautiful, anticipazioni 21 agosto: Brooke si sfoga con Eric

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Ridge tornerà da Shauna dopo aver raccontato tutto a Brooke. La Logan è furiosa e lui non può certo fargliene una colpa. Shauna lo bacerà, cercando di distrarlo, ma lo stilista penserà ancora a Brooke. Nonostante la delusione, la Fulton gli promette che lo aspetterà. Quando lui sarà pronto a lasciarsi il suo vecchio matrimonio alle spalle, potranno finalmente cominciare la loro vita insieme.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Brooke cercherà conforto in Eric. La Logan si sfogherà con l’ex marito, comunicandogli tutta la sua frustrazione per ciò che è avvenuto. Lui prenderà nuovamente le sue parti e proverà a consolarla, ma non oserà parlare a sfavore di Quinn. Il loro matrimonio è già appeso ad un filo.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, domenica 22 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay.