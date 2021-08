Belen Rodriguez ha sorpreso gli ammiratori e i fans con una fotografia pazzesca: lo scatto di profilo mette in evidenza le curve esplosive.

Belen Rodriguez non la scopriamo di certo oggi: ogni qual volta si presenta in televisione cattura gli sguardi del pubblico maschile con una facilità imbarazzante. L’argentina, d’altronde, è una donna estremamente bella e sexy. Qualche settimana fa, ad esempio, fece un balletto sensuale a ‘C’è posta per te’, lasciando di stucco anche gli altri ospiti presenti in studio come Luciana Littizzetto.

La Rodriguez, ogni giorno, regala scatti magnifici alla sua platea di seguaci: il suo fisico strepitoso e le sue curve così perfette non passano mai inosservate. La nativa di Buenos Aires, poco fa, ha condiviso uno scatto delizioso nel suo profilo Instagram.

Belen Rodriguez in costume è sublime: esplosione di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Fisico da dea” Francesca Fialdini mostra le sue curve in bikini: gambe da sogno – FOTO

Belen, qualche istante fa, ha messo in rete uno scatto da capogiro. L’argentina è comodamente seduta sulla finestra e guarda con malinconia verso il lato opposto alla fotocamera. La 36enne è fantastica e indossa un costumino che ovviamente copre pochissimo.

L’inquadratura di profilo, inoltre, mette proprio in evidenza le forme super esplosive. Il décolleté, in particolare, scalda gli animi dei followers. In meno di venti minuti, l’immagine ha già inanellato più di 9mila likes. I lineamenti della classe 1984 sono perfetti, mentre il suo fisico -nonostante la gravidanza- non presenta punti deboli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Con te ho scoperto di…”, Rosalinda fa tremare i fan: l’annuncio che commuove, c’entra Zenga – FOTO

La splendida showgirl, lo ricordiamo, è diventata mamma per la seconda volta: lei e Antonio Spinalbese hanno messo alla luce Luna Marì. Belen ha raccontato attraverso alcune interviste di aver vissuto una gravidanza difficile, trascorrendo alcune settimane in cui era completamente senza forze. Lo sforzo è stato comunque ripagato: la neonata è dolcissima e sta già riempiendo le giornate dei due innamorati.