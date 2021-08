Calciomercato Juventus: dopo tanti rumors, giungono novità interessanti sul fronte Cristiano Ronaldo.

La Juventus, nel campionato che sta per iniziare, parte probabilmente come favorita. I bianconeri non hanno cambiato la rosa e hanno riabbracciato Massimiliano Allegri per la panchina. L’Inter, ad esempio, dopo aver vinto il tricolore ha smontato l’ossatura principale della squadra, salutando gente come Romelu Lukaku (finito al Chelsea) e Hakimi (al Paris Saint Germain).

I dirigenti continuano a lavorare sul fronte Cristiano Ronaldo. Stando agli ultimi aggiornamenti, il potente procuratore Mendes vorrebbe portare il suo assistito in Premier League. La squadra accostata al fuoriclasse portoghese è il Manchester City: al momento non c’è ancora una vera e propria trattativa.

Calciomercato Juventus, non solo la paura per un addio di Ronaldo: si punta al ritorno di un centrocampista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Serie A, continua la lite furibonda fuori dal campo: la contro-risposta del fantasista

Nonostante tutte queste voci che fanno tremare il popolo juventino, c’è una buona notizia per i tifosi. CR7 è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe essere pronto per la prima giornata di campionato contro l’Udinese. L’asso portoghese è atteso nella lista dei convocati e soprattutto dovrebbe far parte dei titolarissimi.

Ronaldo, fin dall’inizio del calciomercato, è stato accostato a club come Real Madrid, Manchester City e Paris Saint Germain. Il 36enne, dal canto suo, decise di pubblicare sui social network un post ufficiale in cui chiese rispetto e smentì tutti i rumors. Nelle 46 righe del messaggio, però, non fu mai citata la Juventus.

NON PERDERTI ANCHE —> Calciomercato Napoli, Insigne ai saluti: il tifo insorge. Un club fa sul serio per lui

Il club di Torino, per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, avrebbe posato gli occhi su una vecchia conoscenza del calcio italiano. La pista più calda sul fronte mercato è quella che porta a Miralem Pjanic: il bosniaco, prima dell’esperienza con il Barcellona, ha giocato proprio con i bianconeri.