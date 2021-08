Il campionato dei Campioni d’Europa è pronto a cominciare e la bellissima Carolina Stramare conquista già il cuore dei tifosi, così…

Carolina Stramare ha lanciato la sfida a Diletta Leotta. Il campionato è pronto ad iniziare e già si accende con un duello tra due bellezze incredibili.

Miss Italia 2019, infatti, sarà il volto di ”Helbiz Live” e condurrà le partite del campionato di Serie B.

Il campionato verrà trasmesso in streaming anche su Sky, anche per questo si fa il paragone con Diletta Leotta poiché Carolina sembra stia percorrendo proprio le sue orme che partì dal campionato cadetto come per la bionda siciliana con Dazn fino ad approdare alla massima serie.

La bellissima Carolina aveva dichiarato riguardo questa nuova esperienza: “Orgogliosa di far parte di questo progetto ambizioso e innovativo“.

E ora finalmente la vedremo nei panni di conduttrice, gestendo il parterre di ospiti in studio e addentrando tutti i tifosi nel mondo della serie cadetta.

Guanto di sfida a Diletta Leotta

Carolina con questo scatto lancia ufficialmente la sfida a Diletta Leotta. La foto con il pallone da calcio è emblematica e la catapulta di diritto nel panorama sportivo.

Indossa degli shorts con un giacchetto rosso e una canotta bianca così come le scarpe da ginnastica. E’ seduta sul divano mentre fissa l’obiettivo con i capelli sciolti e le lunghe gambe in primo piano.

In mano ha il pallone e nella didascalia scrive: “Stasera finalmente inizia il campionato della Serie B. Tutti sincronizzati su Helbz Live. E voi, chi tifate?”.

Tutto pronto dune per l’anticipo Frosinone-Parma e per questo campionato con alla guida una delle donne più belle d’Italia.