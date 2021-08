Costanza Caracciolo non bada ai convenevoli, in piscina si diletta e si delizia, e se il costume scivola? Non importa. Magnifica

Siciliana Doc, Costanza Caracciolo ha fatto impazzire tutto dalla sua prima apparizione in televisione. Appassionata di danza e spettacolo fin da piccola ha frequentato diversi concorsi di bellezza, il trampolino di lancio di Costanza è stato il programma televisivo “Veline”, dove si classifica prima con Federica Nargi.

Le due ragazze diventano le due veline (la mora e la bionda) del tg satirico più visto dagli italiani, “Striscia la Notizia”. Sono anni bellissimi per Costanza e Federica, in poco tempo hanno avuto il mondo ai loro piedi e sono diventate delle celebrità.

Dopo l’esperienza di Canale 5 per Costanza si aprono le porte di altri mondi, inizia a recitare per diverse fiction, è ospite in studio come opinionista e partecipa ad alcuni programmi televisivi come concorrente.

Dopo alcuni fugaci flirt ha trovato l’amore nell’ex calciatore Christian Vieri, i due si sono sposati ed hanno generato due bellissime bambine.

Costanza in bikini è da capogiro, assolutamente perfetta

