Eleonora Daniele ha compiuto 45 anni, il giorno del suo compleanno lo festeggia con il suo unico amore. Che meraviglia.

Conduttrice televisiva e giornalista italiana, Eleonora Daniele è uno dei volti più apprezzati delle televisione italiana. Sempre gentile, sempre disponibile, empatica e professionale è entrata nel cuore di milioni di telespettatori. Oggi non è proprio possibile fare a meno di lei.

Nel 2012 si è iscritta all’ordine dei giornalisti come praticante e nel 2016 è diventata professionista, ha iniziato a lavorare in banca e nel 2001 è approdata in televisione. La sua prima esperienza nel piccolo schermo è stata a “La sai l’ultima?”, ha partecipato come concorrente al reality “Il grande Fratello” e ricoperto ruoli di attrice in diverse fiction italiane.

Nel 2004 viene scelta per condurre “Unomattina” e da lì in avanti per diversi programmi di spessore, oggi è il volto di “Storie Italiane” su Rai1.

Eleonora festeggia con la figlia Carlotta, che amori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Il 25 maggio 2020 Eleonora ha dato alla luce Carlotta, nata dall’amore con l’imprenditore Giulio Tassoni. I due prima di sposarsi sono stati fidanzati per 16 anni, solo quando hanno avuto tempo di organizzare tutto nei minimi dettagli hanno deciso di dire il fatidico si nel settembre del 2019.

La cerimonia si è celebrata nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma ed Al Bano ha cantato l’Ave Maria per gli sposi. La piccola Carlotta è stata battezzata dalla conduttrice Mara Venier in occasione del primo compleanno della piccola.

Eleonora vive una vita piena e soddisfacente, grazie a Carlotta la sua vita è completa e festeggia i suoi 45 anni con il piccolo ma grandissimo amore della sua vita. Lo scatto pubblicato su Instagram dalla giornalista ha intenerito tutti, sedute sulla sabbia mentre la bimba gioca e la madre la guarda con gli occhi dell’amore.

“ll mio compleanno lo passo così, con la mia cucciola, tra coccole e spensieratezza. Grazie a tutti voi per gli auguri ….”, scrive serena la giornalista.

Tutti i fan e gli amici le hanno fatto gli auguri per rendere ancora più magico i suoi primi 45 anni.