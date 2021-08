Elettra Lamborghini, a Monte Carlo conquista l’attenzione in bikini. La cantante sfoggia un corpo statuario in un tripudio di curve esplosive: pazzesca

Regina delle canzoni estive di questa estate, Elettra Lamborghini ottiene gli ennesimi risultati della sua carriera musicale. Un talento rivelato sin dagli esordi, con il primo brano pubblicato “Pem Pem“, che ad oggi totalizza su YouTube 158 milioni di visualizzazioni.

Eletta da Spotify come l’artista equal del mese grazie alla sua hit “Pistolero“, la cantante appare tra i grattacieli di Time Square in una gigantografia della piattaforma musicale, che ne celebra il successo. La famosa ereditiera, che non si accontenta solo di tale titolo, ha commentato con la pungente ironia che la contraddistingue anche nel contesto televisivo quanto appreso: “Ciao mamma, sono a Times Square! Questo lo dedico a tutti gli invidiosi, tié“.

Subentra poi l’umile riflessione: “Chi l avrebbe mai detto, per me é un sogno che si realizza. Chi mi ha seguito in questi anni sa che con la mia musica cerco di rendere felici e spensierate le persone facendole ballare“. Obiettivo assolutamente raggiunto, non solo attraverso le sue canzoni. Anche il profilo Instagram è fonte di leggerezza e gioia per i numerosissimi fan, rimasti attomiti davanti all’ultima foto postata dalla cantante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Belen Rodriguez-Stefano De Martino: il vero motivo dietro il doloroso addio

Elettra Lamborghini esplosiva in bikini: ineguagliabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Carolina Stramare sfida Diletta Leotta: chi è la più bella? Tifosi in delirio FOTO

Elettra Lamborghini festeggia i suoi successi musicali a Monte Carlo, località dalla quale condivide alcuni scatti del suo soggiorno, che continuano a regalare emozioni ai suoi quasi 7 milioni di followers.

L’ultima immagine pubblicata su Instagram la ritrae in bikini, durante attimi di relax trascorsi in spiaggia sul lettino, sfoggiando pose sensuali. Il costume nero a fiori ne evidenzia la silhouette, che esibisce l’addome perfettamente scolpito e le curve esplosive che la contraddistinguono.

Lo sguardo magnetico si rivolge altrove, rendendo ancora più inarrivabile la sua seducente e strepitosa bellezza. Ancora una volta commenta con simpatia l’immagine: “Mi hanno buttato nella Fanta perché ne sono uscita fantasticah“, e gli utenti non possono trovarsi in disaccordo.

Tripudio di like, per un totale di 180 mila in un paio d’ore dalla pubblicazione del post, che confermano il suo inarrestabile successo.