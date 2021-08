Elisa Isoardi senza limiti su Instagram: la conduttrice mostra il suo lato b condividendo una fotografia da capogiro.

Non esistono più aggettivi per descrivere la bellezza e la sua sensualità di Elisa Isoardi. La conduttrice, da qualche settimana, sta stregando i suoi innumerevoli followers condividendo fotografie pazzesche. Tra tuffi in barca, giri in montagna con la bicicletta e costumini sexy, la storica ex di Salvini sta catturando l’interesse di tutti in questa caldissima estate 2021.

Elisa, però, poco fa ha davvero esagerato condividendo sul web una fotografia da arresto cardiocircolatorio. La 38enne è in uno stato di forma pazzesco e il suo fisico è praticamente perfetto e non presenta punti deboli. Questa sera, la nativa di Cuneo ha fatto il pieno di likes mostrando il suo lato B da paura.

Elisa Isoardi da impazzire: il fondoschiena è protagonista indiscusso

Se vuoi vedere la fotografia da infarto della Isoardi, vai su successivo.