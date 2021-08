Elisabetta Gregoraci, l’ultimo outfit è qualcosa di irresistibile. La conduttrice sfoggia un abito ultra scollato che lascia senza parole i fan: apoteosi di seduzione

Tra le showgirl più apprezzate, Elisabetta Gregoraci riveste senza dubbio un ruolo primario, successo le cui radici risalgono già agli esordi. Nata a Soverato nel febbraio del 1980, a soli 17 anni viene eletta Miss Calabria e intraprende la carriera da modella per i marchi più autorevoli.

Giorgio Armani, Dolce e Gabbana, Ermanno Scervino, Egon von Fürstenberg, sono i nomi di pregio che vanta al suo debutto nel mondo della moda, del quale non si accontenta. L’affermazione arriva nel contesto televisivo, con partecipazioni degne di nota, fino a ottenere ruoli di rilievo come conduttrice, apprezzata dal suo fedele pubblico.

Sul profilo Instagram totalizza 1,8 milioni di followers, numero che riassume il grande riscontro della showgirl in termini di seguito. Ineguagliabile eleganza e simpatia sono le qualità che la contraddistinguono, e la bellezza sopra le righe che incanta e seduce.

Queste le ragioni che portano ogni post a ricevere grande successo, come l’ultima serie di scatti direttamente dalla sua regione natale: la Calabria. In splendida forma, sfoggia un outfit da urlo, che esalta ognuna delle sue irresistibili qualità: la sua incontenibile sensualità blocca il web.

Elisabetta Gregoraci, sensualità a Tropea

Elisabetta Gregoraci si reca nella sua Calabria, e seleziona Tropea come località per proseguire le sue vacanze estive da sogno, dopo Formentera e la Costa Azzurra. Un ritorno in grande stile per la conduttrice, che per l’occasione sfoggia un look da giorno tra i più sensuali mai proposti.

In un belvedere della magnifica città, offre uno scatto a figura intera che permette di ammirarne la bellezza nella sua totalità. L’abito bianco con maxi pois esalta il suo perfetto punto vita, e la scollatura profondissima evidenzia il generoso décolleté, che inevitabilmente cattura l’attenzione. I capelli raccolti lasciano scoperti i lineamenti regolari e mediterranei della presentatrice, che irradiano il web di naturale bellezza.

Il post supera 45 mila like in poche ore, conquistando l’ammirazione dei fan, che restano senza parole davanti all’immagine incantevole della showgirl.