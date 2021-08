“Speciale così come sei”. Emma Marrone: alla chitarra è uno spettacolo. La dedica che fa commuovere – FOTO

Emma Marrone. La cantante nata a Firenze ma cresciuta nella sua amata Puglia offre ai fan una versione acustica del brano “Che Sogno Incredibile”. Un incanto

L’estate 2021 sarà musicalmente ricordata per duetti e collaborazioni improbabili tra artisti che mai e poi mai avremmo associato. Allo stesso tempo, gli ultimi, caldi mesi afosi sono stati accompagnati dalle sonorità delle voci graffianti e potenti di due prime donne che, invece, risultano protagoniste di un connubio perfetto. Stiamo parlando di Emma Marrone e Loredana Bertè.

Le due artiste sono interpreti del vibrante brano dal titolo “Che sogno incredibile”, rilasciato lo scorso 4 giugno, secondo singolo della raccolta “Best of Me” dell’ex vincitrice di “Amici di Maria De Filippi”.

Emma Marrone: chitarra alla mano. La dedica è tutta per lei

Emma Marrone conta sul suo profilo Instagram oltre 5,1 milioni di follower che giornalmente indagano curiosi sulle sue ultime novità. A tutti loro offre un momento di pura magia musicale.

L’ultimo post condiviso la vede, infatti, prendere in mano una chitarra ed esibirsi in una versione “casalinga” e acustica del suo ultimo singolo “Che sogno incredibile”, inciso insieme a Loredana Bertè. La giovane cantante è bellissima, al naturale, senza make up. I capelli ribelli, una vestaglia animalier, leggera, la copre timidamente e la sua voce roca accende l’incanto.

Ha scelto di pubblicare il pezzo in cui cita queste parole, un testo che è pura poesia: “Che sogno incredibile i tuoi occhi, misteriosi come quei sospiri sulle labbra portati via dal vento. Stasera chissà dove sei, faccio a pugni coi pensieri miei. Guardo il mare poi un po’ mi ci perdo. E allora che sogno incredibile i tuoi occhi”.

Da quanto si apprende, il brano nasce dal rapporto madre-figlia che si è instaurato tra le due artiste. In virtù di questo fatto, la stessa Emma Marrone dedica il momento social proprio alla Bertè, sua mentore e guida, una sorta di genitrice musicale. Le scrive in didascalia: “I LOVE you mamma”.

I fan si sono scatenati nei commenti di approvazione: “Emma, speciale così come sei”, “Impazzisco”, “Bellissima e bravissima”, “Piango, ho i brividi”, “Sei un portento”.