Federica Panicucci riesce a stregare tutti anche nelle situazioni più inaspettate. Splendida anche in versione cavallerizza

Chi l’ha detto che l’estate deve essere vissuta per forza sempre e solo in spiaggia? Federica Panicucci che di tintarella ne ha presa davvero tanta, ha deciso di trascorrere una giornata diversa dal solito.

E come spesso fa, ha condiviso questi momenti con il suo pubblico. Anche nelle situazioni che non ti aspetti per lei eleganza e sensualità non vengono mai meno. Gli scatti di oggi ne sono la prova.

Federica Panicucci come in un film in costume: magnetica

