Bomba di mercato: fuoriclasse del Barcellona pronto ad approdare in Serie A

Juventus, Massimiliano Allegri farebbe carte false per Miralem Pjanic: i dettagli della trattativa con il Barcellona

Dopo l’ingaggio di Manuel Locatelli, passato alla Juve a fronte di un prestito con obbligo di riscatto, tutti gli occhi sono puntati su Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona, che veste alla perfezione sia il ruolo di trequartista che quello di interno di centrocampo, ha militato tra le file bianconere per quattro stagioni consecutive, dal 2016 al 2020. Massimiliano Allegri, che ha già manifestato svariate volte il piacere di lavorare con calciatori con le sue caratteristiche tecniche, farebbe carte false pur di riaverlo alla Juventus. L’indiscrezione, lanciata dal Corriere dello Sport, potrebbe presto concretizzarsi in una trattativa tra i due club, nonostante le circostanze siano del tutto sfavorevoli ad un eventuale acquisto del bosniaco: i motivi.

Bomba di mercato: Pjanic pronto a tornare con i bianconeri? I dettagli

Nel corso delle quattro stagioni disputate con la maglia bianconera, Miralem Pjanic aveva dato prova delle proprie doti di centrocampista. Il 31enne bosniaco, considerato un vero fenomeno nel dribbling, si muove con estrema precisione in campo, riuscendo a fornire spesso ottimi assist ai compagni, ma anche a dirigere il gioco fungendo da regista. Le sue qualità, dal punto di vista tecnico, sono senz’altro preziose agli occhi del mister Massimiliano Allegri, che sicuramente non disdegnerebbe il suo ritorno alla Juventus. Con l’arrivo di Manuel Locatelli, tuttavia, non sembrerebbe esserci posto per Pjanic tra le file bianconere.

Il bosniaco, che ha trascorso la sua ultima stagione al Barcellona, non ha trovato lo spazio per esprimere al meglio le proprie potenzialità. Tuttavia, nonostante Pjanic si sia detto felice all’ipotesi di tornare a vestire la maglia bianconera, attualmente non c’è posto per lui in squadra. La società di Torino, che nel corso delle ultime settimane ha cercato l’accordo perfetto per la cessione di Aaron Ramsey, vede ancora il gallese come un elemento di fatto centrale della rosa.

L’entourage di Pjanic, che vuole ad ogni costo lasciare il Barcellona, si starebbe muovendo per valutare eventuali accordi con altri club. Il sogno di Allegri è dunque sfumato rapidamente.