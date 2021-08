Ilary Blasi e il bikini in velluto: il modo più sexy per concludere l’Estate

Dalla tonalità ciliegia al design, al texture, il bikini in velluto di Ilary Blasi conquista i nostri cuori e ci fa dimenticare tutte le altre tendenze viste in questa Estate 2021: un romanticismo piccante che vince su tutto!

Siamo follemente innamorate del bikini di Ilary Blasi. Dalla nuance carica di passione al tessuto vellutato, questo gran finale per l’Estate 2021 fa passare in secondo piano tutte le tendenze della stagione che abbiamo visto finora. Vedere per credere.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi si sta godendo le vacanze prima di riprendere un nuovo anno sui set televisivi. Infatti, la vedremo presto alla conduzione del nuovo talent show di Canale 5 “Star in the Star” che inizierà il prossimo autunno.

Nel frattempo, la mamma di famiglia si rilassa con la troupe Totti al completo sotto l’ombrellone, pur non rinunciando mai ai trend di stagione.

Durante i mesi dell’Isola, Ilary non ha mai perso occasione per mostrare il suo stile unico: dalla tuta leopardata al vestito rosa con le maniche a sbuffo, ci dimostra di essere degna del titolo di icona del fashion. Nemmeno le ferie smentiscono questa sua passione per le nuove tendenze e continua a conquistarci anche in diretta dalla spiaggia con le sue scelte in fatto di moda mare. Il costume a due pezzi che ha selezionato, infatti, è molto, molto, molto speciale.

Il tocco finale dell’Estate 2021: Ilary Blasi stupenda con un bikini senza precedenti

Nel corso della stagione abbiamo visto scorrerci davanti agli occhi tantissime varianti di costumi e bikini. Ma questo in particolare ci ha letteralmente fatto perdere la testa.

Realizzato in velluto, è chiaramente evidente quanto sia morbido e lucente. Questo modello a due pezzi tocca una nuance ciliegia molto romantica ed è firmato Promise of Camilla.

Il pezzo sopra è abbellito da spalline regolabili e sottili mentre il fiocco tra i due triangoli del top valorizza la scollatura.

La sgambatura dello slip invece è sensuale e provocante: la sua profondità può essere regolata tramite i lacci.

E’ ancora disponibile sul sito ufficiale del brand al prezzo di 70,00€: una super convenienza, se consideriamo quanto il suo essere resistente ai raggi UV lo renda duraturo nel tempo.

Iniziamo a metterlo nel carrello dello shop online, perché è l’indiscusso accessorio perfetto per concludere in grande stile e bellezza questa stagione calda.