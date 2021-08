Inter-Genoa: le pagelle e il risultato della partita che ha aperto il campionato di serie A 2020-2021.

L’Inter, dopo la grande vittoria dello scudetto 2019-2020, apre il nuovo campionato di Serie A ospitando il Genoa allo stadio Giuseppe Meazza. L’estate dei nerazzurri è stata molto movimentata: i tifosi hanno dovuto dire addio ai loro pupilli Romelu Lukaku e Hakimi. Il club, tuttavia, non è rimasto fermo: sono stati aggiunti alla rosa elementi importanti come Calhanoglu e Dzeko.

Il cambio importante l’Inter lo ha fatto anche in panchina: al posto di Antonio Conte è arrivato Simone Inzaghi. C’era tanta curiosità per l’esordio della squadra milanese: il match non ha deluso le aspettative.

Inter-Genoa: pagelle e risultato della partita

L’Inter non poteva desiderare un esordio in campionato migliore di questo. La squadra di Inzaghi gioca un calcio molto bello, pieno di verticalizzazioni e di scambi veloci. Il primo tempo è già spettacolare: prima Skriniar, poi Calhanoglu indirizzano subito la sfida sui binari più consoni. Nella seconda frazione, invece, i nerazzurri controllano agevolmente il risultato e calano il tris nel finale con Vidal. Da segnalare il super assist di Barella. Parte malissimo il Genoa: la formazione ligure, tranne qualche tiro centrale controllato agevolmente da Handanovic, non ha mai creato grattacapi alla retroguardia nerazzurra. Nel finale, gloria anche per Dzeko: il bosniaco già fa sognare i suoi nuovi tifosi. L’ex Roma e Manchester City si è già integrato perfettamente negli schemi di Simone Inzaghi.

Inter, 3-5-2: Handanovic 6; Skriniar 7, De Vrij 6.5, Bastoni 6 (88′ Dumfries s.v); Darmian 6.5, Barella 7 (74′ Vecino 6), Brozovic 6.5, Calhanoglu 7.5 (77′ Satriano s.v), Perisic 6 (64′ Dimarco 6); Sensi 6 (68′ Vidal 6.5), Dzeko 7.

Genoa, 3-5-2: Sirigu 5.5; Biraschi 5 (46′ Sepe 5), Vanheusden 5, Criscito 5; Sturaro 5.5 (71′ Melegoni 5.5), Rovella 5, Badelj 5, Hernani 5.5 (46′ Bianchi 5), Cambiaso 5 (46′ Sabelli 5); Pandev 5, Kallon 5 (54′ Favilli 5).

RETI: 6′ Skriniar (I), 14′ Calhanoglu (I), 74′ Vidal (I), 88′ Dzeko (I)

AMMONITI: 1′ Criscito (G), 66′ Sturaro (G), 78′ Vecino (I)

MIGLIORE IN CAMPO: Calhanoglu

L’Inter, nel prossimo turno di campionato, affronterà il Verona venerdì sera alle 20.45 mentre il Genoa ospiterà il Napoli di Spalletti.