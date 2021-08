Jasmine Carrisi, dopo la delusione in Rai per lei arriva un’opportunità unica

Per Jasmine Carrisi arriva un’inaspettata opportunità lavorativa dopo l’allontanamento da The Voice Senior, ecco di cosa si tratta

Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi non saranno presenti nella nuova edizione di The Voice Senior, della quale hanno fatto parte nel ruolo di giudici. Il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato di non aver pienamente compreso la decisione della Rai e di essere dispiaciuto in particolare per la figlia. Per Jasmine l’esperienza nel talent ha rappresentato una grande opportunità e la giovane si era detta felice ed entusiasta in merito. Sebbene la decisione di non rinnovare la loro presenza sia stata un duro colpo per lei, ora la giovane pensa al futuro. E in arrivo potrebbe esserci un’occasione davvero unica.

Chiamata da Mediaset, Jasmine Carrisi potrebbe sbarcare su Canale 5

Dopo la decisione della Rai di non rinnovare il contratto alla giovane Jasmine Carrisi su di lei ha messo gli occhi Mediaset. Stando alle ultime indiscrezioni la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sarebbe in trattativa per partecipare a un noto reality di Canale 5.

Si tratta del Grande Fratello Vip, la cui sesta edizione partirà il prossimo 13 settembre. Alfonso Signorini nelle prossime settimane annuncerà il cast completo, al momento composto ufficialmente solo da Katia Ricciarelli. Il nome di Jasmine è stato annunciato proprio nelle ultime ore e la vedrebbe andare a sostituire un’altra “figlia d’arte”.

A far parlare era stata la voce che vedeva la figlia di Morgan e Asia Argento, Anne Lou Castoldi, tra i papabili nomi che sarebbero entrati nella casa più spiata d’Italia. Ora sembrerebbe che gli addetti ai lavori abbiano preferito puntare sulla giovane Carrisi, a discapito dell’attrice.

Per Jasmine la partecipazione al Grande Fratello Vip sarebbe l’occasione per far conoscere un’inedita parte di sé, permettendo così al pubblico di staccare la sua immagine da quella dei suoi noti genitori.

La conferma -o smentita- arriverà inevitabilmente a giorni, quando il cast della nuova edizione del reality sarà presentato ufficialmente.