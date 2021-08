Karina Cascella in Sardegna in un giardino è bellissima – FOTO

La Karina Cascella ha condiviso una foto dove appare splendida in bikini in un giardino, che bellezza selvaggia

Karina Cascella è bellissima e sensuale su instagram con indosso un bikini con le frange. Nella didascalia scrive:”Selvaggia come piace a me e i costumi meravigliosi”. Si trova in Sardegna in un giardino bellissimo. A commentare anche l’amica influencer Alice Basso che scrive:”Tu” con la faccina da innamorata pazza. Finalmente la Cascella è in vacanza e si gode cene fuori al tramonto e giornata infinite al mare.

Karina Cascella innamorata in vacanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

La Cascella è in vacanza con il suo compagno e sua figlia e ha condiviso una foto dolcissima mentre a cena si scambia un bacio intenso con il compagno. Nella didascalia ha scritto:”Chi è lo sporcaccione che tira fuori la lingua tra i due?? Vediamo chi indovina”. La Cascella poi è ironica e condivide una foto dove fa una smorfia a tavola e scrive nella didascalia:“Rebecca ha beccato un’espressione che dice tanto di me. Questa qui è la classica faccia che ho, quando ascolto una persona che sta dicendo una stupidaggine immane. La spalla invece è di Max che non vuole fare mai una foto e poi quando non dev’esserci c’è”. Insomma le foto di coppia sembrano essere un problema per la Cascella e il compagno.

In un’altro scatto di nuovo la Cascella spiega la storia che c’è dietro. Lei che chiedi al compagno d’impegnarsi nella foto e lui che risponde:”Vai amore ti faccio la Magnum” e lei chiede cosa sia. Poi la vede e dice:”Come faccio a non amarlo”. La Magnum è la faccia da modello che fa il famoso attore Ben Stiller nel film Zoolander. Forse il suo compagno Max è più portato per fotografare solamente la bella Cascella. L’influencer al momento si sta impegnando con il suo ristorante Matambre a Bergamo che sta andando molto bene, dopo l’inizio infelice a causa del covid che ha visto la chiusura di tutti i ristoranti. Addirittura una sera è arrivato anche Eros Ramazzotti.

Per l’occasione la Cascella ha condiviso una foto insieme a lui e scritto qualche riga:“Ieri è stata una serata speciale per noi al Matambre. Speciale per tutto lo staff ma anche per i clienti che hanno avuto l’onore di conoscere un grande uomo e un grande artista che con immensa umiltà e gentilezza ha accontentato veramente tutti con una foto, un sorriso e due chiacchiere”.