Kylie Jenner aspetta il secondo figlio da Travis Scott

L’influencer miliardaria Kylie Jenner aspetta il suo secondo figlio dal compagno Travis Scott, congratulazioni alla coppia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Kylie Jenner è di nuovo incinta, aspetta il suo secondo figlio dal compagno Travis Scott. L’annuncio arriva dopo tre anni e mezzo da quando è nata la prima figlia della coppia Stormi. I due hanno attraversato anche un periodo di crisi che li ha visti separati per qualche periodo. Dopo il riavvicinamento con il compagno hanno deciso di fare un altro bambino.

LEGGI ANCHE>>>Allerta alimentare. Ritirato riso di noto marchio per possibile contaminazione

L’annuncio della gravidanza arriva dal padre della Jenner

Caitlyn Jenner ha annunciato la seconda gravidanza della figlia in occasione delle sue elezioni a governatore della California. L’uomo ha subito diverse operazioni per diventare una donna. La notizia inizialmente aveva scosso la famiglia ma con il tempo lo hanno accettato e la stessa Kylie aveva ammesso di aver dei punti in comune almeno ora con il padre. Come la passione per il make up che la Jenner ha trasformato in un vero e proprio business millionario. Era già da tempo che la Jenner affermava di desiderare fortemente un secondo figlio, ci pensava ogni singolo giorno e finalmente ha realizzato il suo sogno. Nella famiglia Kardashian-Jenner i bambini sono tantissimi. Solo Kim Kardashian ne ha quattro, di cui due avuti tramite madre surrogata.

Kourtney, che è la maggiore ne ha tre e Chloe ne ha una. Kylie sta per avere il secondo e manca solamente Kendall. La modella ha confessato di pensarci qualche volta perché essendo circondata da così tanti bambini il desiderio cresce, tuttavia non è il momento giusto per lei. Inoltre gira il mondo per lavoro quindi in questo momento non è la cosa migliore per lei. Al momento la bella Kylie Jenner ha anche creato una collezione di moda bikini. Le sue idee imprenditoriali non finiscono mai e hanno sempre molto successo. Al momento ha una linea di make up, una linea di prodotti per la pelle e una linea di costumi da bagno. Con l’arrivo del secondo bebè non sarà facile gestire tutto ma sicuramente sua mamma Kris Jenner le darà una mano come manager.

L’annuncio ufficiale della gravidanza da parte di Kylie ancora non è arrivato, ma forse non arriverà mai fino alla nascita del bambino. Almeno così è accaduto per la prima gravidanza. L’influencer ha voluto mantenere il riserbo fino alla nascita, tanto è vero che a un certo punto tutti avevano dubbi sulla gravidanza.