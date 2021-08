Martina Colombari non smette di stupire, i suoi meravigliosi scatti sono da ammirare dalla mattina alla sera. Che donna meravigliosa.

Sempre gentile, sempre impeccabile, sempre fine, Martina Colombari non ha mai sbagliato un colpo. Calca i palcoscenici e le passerelle da quando aveva 16 anni, anno in cui vinse il concorso di bellezza Miss Italia 1991.

Dopo questo primo step, si fece notare ed iniziò a lavorare come modella, grazie anche al perfetto fisico che sfoggiava e che tutt’ora sfoggia. Ha lavorato con le case di moda più importanti al mondo, ricordiamo per citarne alcune Armani, Versace, Blumarine e Cavalli.

In televisione non ha mai deluso le aspettative conducendo numerosi programmi con successo, professionalità ed originalità. Dopo le passerelle e la televisione, sempre agli inizi degli anni ’90, ha debuttato sul grande schermo, anche in questo caso vennero apprezzate le sue spiccate doti di recitazione.

Dal 1996 è legata ancora oggi all’ex calciatore Alessandro Costacurta, nel 2004 si sono sposati ed hanno avuto il loro unico figlio Achille. Martina ed Alessandro sono una delle poche coppie più longeve del mondo dei vip.

Martina Colombari si mostra al naturale, bella senza un filo di trucco

Sono gli ultimi giorni di vacanza per Martina Colombari che regala ancora scatti meravigliosi, in spiaggia con il vento tra i capelli e gli occhi che brillano, si mostra senza un filo di trucco e sfoggia un sorriso smagliante.

Classe 1975 ( 46 anni) Martina è ancora fresca come una rosa, il fisico tonico, slanciato e longilineo non è stato modificato dal tempo, il viso pulito ed arricchito solo da qualche rughetta di espressione mostra una donna che si ama e si accetta così com’è.

Senza stereotipi, senza illusioni, Martina ha conquistato tutti, ed il milione di follower la ringrazia per la bella e sincera persone che è stata e che tutti i giorni. L’ex modella ha un rapporto splendido con i suoi fan, ogni giorno ragguaglia tutti sui suoi movimenti e questo modo di stringere amicizia piace molto a tutti.

Al mare, in montagna, al lago, non importa, Martina si adatta ad ogni situazione e vive ogni momento con grande entusiasmo.