“Ti vedo e sono felice”, Nunzia De Girolamo ancora travolgente e se sbirci si vede tutto FOTO

L’ex deputata di ”Forza Italia” anche stavolta conquista tutti con uno scatto dove la sua abbronzatura perfetta esalta le sue gambe sinuose.

Nunzia De Girolamo ha letteralmente conquistato tutti. Nel giro di poco tempo è diventata una vera e propria icona di fascino e sensualità e la sua bellezza ha fatto girare la testa a tutti.

Dopo la sua esperienza nel mondo della politica, la bella campana ha voltato pagina ed è approdata in televisione dove ha riscosso un successo non indifferente.

Soprattutto alla conduzione di ”Ciao Maschio” programma che è andato in onda la scorsa stagione televisiva ogni sabato in seconda serata.

Durante il suo talk show, la De Girolamo ospita tre uomini del mondo dello spettacolo o della politica che si mettono a nudo e rispondono alle sue domande così come non avevano mai fatto prima di allora.

Una bellezza nel Salento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo in questo scatto splende di luce propria. Una bellezza incontrastata e in vacanza dà proprio il meglio di sè. Ama essere attiva sui social e condividere con i suoi numerosissimi followers alcuni momenti della sua vita quotidiana.

In particolare questo periodo in cui si trova in vacanza con la sua famiglia.

La bella partenopea sfoggia un fisico da urlo e un’abbronzatura perfetta. Sfoggia un pareo viola che ha indossato come un vestito e che risalta il suo colorito ambrato.

“Fresco, fresco ed ancora fresco. Che fate?”, scrive nella didascalia e viene inondata di like e commenti da parte dei suoi 111mila seguaci.