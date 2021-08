Romina Power ha condiviso su Instagram un momento toccante al fianco di una persona speciale. I fan sono commossi.

Talento unico, sorriso travolgente, carisma innato. Romina Power è tra le cantanti più apprezzate in Italia conquistando negli anni il pubblico con il suo timbro unico. 69 anni, di Los Angeles, i suoi brani cantanti al fianco dell’ex marito Al Bano Carrisi, hanno incantato generazioni intere calcando palchi di tutto il mondo.

Nonostante la fine del loro amore, nell’ambio del quale hanno dato alla luce quattro figli, il loro rapporto lavorativo è proseguito tanto che continuano a esibirsi uno al fianco dell’altra proprio come ai vecchi tempi.

Intanto in questi giorni la cantante ha catturato l’attenzione in merito a una nuova dieta che l’ha portata a perdere diversi kg in breve tempo. In forma smagliante, la cantante ha stupito tutti con l’ultimo post apparso sul suo account Instagram, seguito da 223mila follower, in cui si mostra insieme a una persona per lei molto speciale. La dolcezza della foto ha commosso i fan.

Romina Power: la felicità negli occhi, fan incantati

“Puro amore”, questo uno dei commenti apparsi sotto l’ultimo post condiviso da Romina Power sulla sua seguitissima pagina Instagram. Si tratta di uno scatto che la ritrae al fianco del figlio Yari, esibitosi in un concerto in Umbria, che mostra i due immersi tra gli alberi al tavolo di un ristorante.

Seguendo le orme di mamma Romina e papà Al Bano, Yari, 48 anni, è diventato un artista talentuoso. Cresciuto in un ambiente stimolante da giovanissimo ha intrapreso gli studi musicali specializzandosi in pianoforte e chitarra per poi dedicarsi alla fotografia e all’antropologia. Di seguito ha poi intrapreso una serie di pellegrinaggi e di recente ha sviluppato un nuovo progetto dal titolo “Yaryatrip” composto da un programma di viaggi.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi artisti componendo brani e sinfonie. Nello scatto pubblicato da Romina si mostra sorridente al fianco della madre i cui occhi sono pieni di gioia e orgoglio per la sua esibizione.

“Bellissimo concerto con Yari e Jim ieri sera a Calvi in Umbria”, la didascalia che si legge sotto allo scatto condiviso dalla Power.