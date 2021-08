Diletta Leotta è di nuovo in campo con un anno in più e tante novità per i telespettatori che non vedono l’ora di seguirla in questa stagione

Vacanze finite per Diletta Leotta, per la giornalista sportiva appena trentenne è ora di tornare a lavoro e su Instagram spunta già la prima foto. La conduttrice radiofonica ha vissuto momenti indimenticabili in questa estate 2021, prima in compagnia del suo fidanzato Can Yaman, poi le sue vacanze in famiglia e con gli amici e poi la sua festa di compleanno strepitosa.

Tra lei e l’attore turco però sembra esserci nuovamente aria di crisi e a quanto pare il bello della televisione non era presente neanche al mega party della trentenne.

Diletta Leotta: la poltrona è tutta per lei, nessuna concorrenza – FOTO

