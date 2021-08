Ritorna nel palinsesto autunnale di Canale 5 “Scherzi a parte” che vedrà alla conduzione un presentatore molto amato dal pubblico. Tutte le anticipazioni sulla nota trasmissione

Dopo la cancellazione di Live – Non è la D’Urso, in molti si sono chiesti chi occuperà la domenica sera di Canale 5 e ora arriva la risposta. A farlo sarà una storica trasmissione Mediaset che per anni ha intrattenuto il pubblico e coinvolto personaggi noti, vittime di scherzi all’occorrenza spietati. Si tratta di Scherzi a parte che prenderà il via domenica 19 settembre e che vedrà alla conduzione un gradito ritorno.

La nuova edizione di Scherzi a parte: chi conduce e i primi vip protagonisti

Numerosi i nomi presi in considerazione per la conduzione della nuova edizione di Scherzi a Parte, annunciata durante la presentazione dei palinsesti 2022. A spuntarla è stato Enrico Papi che farà così il suo ritorno ufficiale in Mediaset dopo diversi anni passati a TV8.

Il presentatore è molto apprezzato dal pubblico per la sua simpatia e naturale predisposizione all’intrattenimento e la scelta di affidargli una prima serata su Canale 5 ha entusiasmato i telespettatori.

Ma Enrico Papi non sarà solo, accanto a lui una serie di donne dello spettacolo che lo affiancheranno nella conduzione. Le prime due conferme riguardano Antonella Elia, che sarà anche vittima di uno scherzo, ed Elisabetta Gregoraci. Gli altri nomi trapelati sono quelli della Miss Italia, Carolina Stramare, Antonella Fiordelisi e Paola Di Benedetto.

Tra le anticipazioni rivelate da Tvblog spuntano anche i primi vip che saranno vittime degli scherzi della nota trasmissione. Tra di loro Valeria Marini, Andrea Roncato, Orietta Berti, Mario Giordano e Manuela Arcuri. Nel corso delle settimane a loro si aggiungeranno altri personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

Un’edizione ricca di novità che manterrà tuttavia fede al format originale del programma andato in onda per la prima volta nel 1992.